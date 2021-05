Tour de Romandie: la 5e et dernière étape pour Rémi Cavagna, le Tour pour Geraint Thomas

(Belga) Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a remporté le Tour de Romandie cycliste (WorldTour) à l'issue de la 5e et dernière étape disputée dimanche sous la forme d'un contre-la-montre de 16,19 km à Fribourg.

L'épreuve chronométrée a été remportée par le Français Rémi Cavagna (Deceuninck Quick Step) qui s'offre, à 25 ans, la 6e victoire de sa carrière, la première cette saison, et la 2e dans un contre-la-montre lui qui fut champion de France l'an dernier dans cet exercice. Cavagna s'est imposé avec 6 secondes d'avance sur le Suisse Stefan Bissegger (EF Education - Nippo) et 17 sur Geraint Thomas qui profite de cette épreuve contre le temps pour détrôner le Canadien Michael Woods (28e à 1:11 de Cavagna), lui qui possédait 11 secondes d'avance au départ. C'est aussi la 21e victoire de la saison pour Deceninck Quick Step. Geraint Thomas retrouve ainsi la victoire et sa chute rocambolesque la veille à vingt mètres de la ligne d'arrivée lors de son sprint avec Woods pour la victoire d'étape n'aura pas prêté à conséquence. Le Britannique, 34 ans, ajoute une 23e ligne à son palmarès, mais la première depuis sa victoire au Tour de France 2018. (Belga)