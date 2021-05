WTA Madrid - Mertens, après sa victoire contre Rybakina: "J'ai sans doute été la plus constante"

(Belga) "Je suis contente que ce soit fini pour aujourd'hui? ", a-t-elle souri. Elise Mertens (WTA 16) était soulagée, dimanche soir, après sa victoire au deuxième tour du tournoi WTA 1000 sur terre battue de Madrid, doté de 2.549.105 euros. La Limbourgeoise, 25 ans, tête de série N.13, avait en effet dû batailler 2h13 pour faire mordre la poussière à la grande frappeuse kazakhe Elena Rybakina (WTA 22), 21 ans. Sur le court Arantxa Sanchez, elle s'est imposée 7-6 (7/4), 7-5 après avoir sauvé 4 balles d'égalisation à un set partout.

"Ce fut un match très éprouvant", a-t-elle confié après sa qualification. "Elle servait très bien et sa première balle faisait du dégât. Mais j'ai continué à me battre, comme vous avez pu le voir. Et cela a payé à la fin. Je pense que je suis très bien entrée dans la partie. J'étais assez agressive dans le premier set. Ensuite, elle a repris du poil de la bête et je me suis plus souvent retrouvée en défense, mais c'était un bon match. J'ai certainement fait un pas en avant par rapport à mon premier tour contre Zhang. Je traversais mieux la balle, je cherchais plus les lignes. J'ai mieux servi aussi, ce qui était nécessaire contre une joueuse comme elle. Bref, je suis contente." La régularité et la résilience d'Elise Mertens auront fait la différence dans ce match un peu fou contre Elena Rybakina, laquelle a frappé 37 coups gagnants, mais aussi commis 50 fautes directes, dont quelques gros ratés au filet à des moments cruciaux. Résultat: un huitième de finale mardi contre Simona Halep (WTA 3), demi-finaliste à Stuttgart le week-end dernier et lauréate à Roland-Garros en 2018. "C'est vrai, mais quelque part, je les ai peut-être également provoquées", a-t-elle souri. "Ce fut un match très accroché et à l'arrivée, j'ai sans doute été la plus constante. Elle n'a pas réussi à concrétiser ses balles de set. Je suis très heureuse d'avoir gagné. C'est la première fois que je me hisse en huitième de finale ici à Madrid. C'est positif. Ce sera un tout autre match contre Halep. On verra. Ce sera pour mardi. Demain, j'aurai mon double avec Hsieh, ma nouvelle partenaire. Je suis curieuse de voir comment cela va se passer. Ce sera en tout cas un bon entraînement." (Belga)