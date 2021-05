Les Belges à l'étranger - Un triplé de Bale offre la victoire à Tottenham face à Sheffield

(Belga) Facile vainqueur de Sheffield United (4-0), Tottenham a profité de la venue du dernier de la classe (17 points) pour se hisser temporairement à la 5e place (56 points) du championnat d'Angleterre au terme de la 34e journée. Les Spurs, avec Tobby Alderweireld pendant 90 minutes, se sont imposés grâce à un triplé de Gareth Bale (36e, 61e, 69e) et à Heung-Min Son (77e).

La rencontre a été à sens unique. Les Spurs se sont créé un tas d'occasions et sont passés plusieurs fois à côté du but mais les Blades ont eu de la chance comme quand Chris Basham s'est trouvé sur la trajectoire d'un envoi de Harry Kane (18e). Mais sur un centre de Serge Aurier, Bale a débloqué la situation (36e, 1-0). Sur un long dégagement d'Alderweireld, Son a cédé le ballon à Bale, qui a ajusté Aaron Ramsdale (61e, 2-0). Le Gallois n'avait pas fini son travail et sur un nouveau centre d'Aurier, il a signé un triplé (69e, 3-0). Comme Bale a quitté la pelouse (75e), Son a complété la série (77e, 4-0). (Belga)