NBA: Milwaukee se joue de Brooklyn, Philadelphie en profite pour repasser en tête

Milwaukee a battu Brooklyn 117-114 dimanche dans le championnat nord-américain de basket.

La rencontre a été marquée par un face-à-face somptueux entre Giannis Antetokounmpo (49 points) et Kevin Durant (42 points, 10 rebonds), qui a manqué l'égalisation sur une ultime tentative derrière l'arc. Cette deuxième défaite de rang des Nets profite à Philadelphie. Les Sixers, vainqueurs après prolongation à San Antonio (111-113), grâce à une claquette de Ben Simmons au buzzer et aux 34 points de Joel Embiid, reprennent la tête de la Conférence Est avec 43 victoires et 21 défaites, devant Brooklyn (43 victoires, 22 défaites) et Milwaukee (40 victoires, 24 défaites). Vainqueur 97-122 à Houston, New York (36 victoires, 28 défaites) occupe la quatrième place. Dans cette conférence, Boston s'est incliné 119-129, reculant à la septième place, synonyme de barrage pour les playoffs. Surtout, les Celtics déplorent les blessures de leurs deux stars Jayson Tatum (33 pts) et Jaylen Brown (16 points, 11 rebonds). A quelques secondes de la fin, les deux joueurs se sont percutés, la cheville de Brown semblant tourner dans la collision avec la jambe droite de Tatum, dont le genou a légèrement plié sur l'impact. A l'Ouest, Phoenix a repris sa place de leader en s'imposant 120-123 à Oklahoma City grâce à Devin Booker (32 points) et à Chris Paul (18 points, 11 passes). Suns et Utah affichent un bilan de 46 victoires et 18 défaites. La mauvaise passe continue pour les Lakers, champions en titre, et le retour de LeBron James n'y change rien. Impuissant vendredi lors de la défaite contre Sacramento, le "King" (19 points, 7 rebonds, 6 passes) n'a pas fini la rencontre perdue face à Toronto (114-121), ressentant une douleur à la cheville droite, celle qui a souffert d'une entorse à l'origine de son absence de 40 jours. Les Lakers luttent pour les playoffs. Avec 36 victoires et 28 défaites, ils présentent le même bilan que Dallas et Portland dans la lutte pour les fauteuils N.5 et N.6.