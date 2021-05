Ce joueur du PSG offre de la nourriture aux migrants et sans-abris de Paris (photos)

Moise Kean est en train de faire parler de lui. D'abord sportivement, après une adaptation étonnante et pleine de succès sous la vareuse du PSG. Le club avait tenté un pari mais peut aujourd'hui se féliciter de cette arrivée, qu'ils espèrent définitive avec un transfert évoqué dans les prochains mois.

Mais ce dimanche, Kean a surtout marqué les réseaux sociaux par sa générosité. Il a en effet, avec quelques amis, pris le temps d'offrir de la nourriture à des migrants et sans-abris, installés Porte de la Chapelle à Paris. Le joueur de 21 ans est très sensible au sort de ces personnes et ne s'en est jamais caché. "Éloigner un peu la douleur", a écrit le joueur en légende de ses photos, publiées sur Instagram.

Le PSG s'apprête à se rendre à Manchester pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions, prévue mardi contre Manchester City. Moise Kean fera partie du groupe.