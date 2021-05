4 cartons rouges APRÈS le match: une bagarre générale éclate après Monaco-Lyon (photos)

Lyon s'est imposé 2-3 sur la pelouse de Monaco, dimanche, dans le choc de la 35e journée du championnat de France. Jason Denayer est sorti sur blessure après une demi-heure de jeu.

Kevin Holland a donné l'avantage à Monaco à la 25e minute après avoir échappé à Denayer. Quelques minutes plus tard, le Diable Rouge, touché à la cheville, quittait le terrain, remplacé par Sinaly Diomande. Memphis Depay remettait les deux équipes à égalité à la 57e minute. Maxence Caqueret laissait Lyon à 10 après avoir écopé de deux cartes jaunes (70e). Marcelo redonnait l'avantage aux visiteurs à la 77e (1-2). Wissam Ben Yedder égalisait sur penalty à quatre minutes du terme (2-2). La joie des Monégasques était de courte durée car à la 89e minute Mathis Cherki offrait la victoire 2-3 à l'OL.

La fin de match a tourné à la bagarre générale, juste après le coup de sifflet final. Devant ces tensions, l'arbitre de la rencontre a décidé d'exclure quatre joueurs, deux de chaque côté: Willem Geubbels et Pietro Pellegri (Monaco), De Sciglio et Marcelo du côté de Lyon. Des scènes ridicules qui seraient nées de diverses provocations et qui font beaucoup parler en France.

Ce revers est lourd de conséquences pour Monaco, qui voit probablement ses espoirs de titre s'envoler. Le club de la Principauté, troisième, reste bloqué à 71 unités, 5 de moins que le leader, Lille, et quatre de moins que le Paris Saint-Germain, deuxième, à trois journées de la fin. Il voit même Lyon (70 points) revenir à une seule longueur dans la course au dernier ticket pour la Ligue des Champions.