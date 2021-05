Cet athlète est rayé de son équipe universitaire... pour avoir couru avec le relais belge

Depuis deux ans, Jonathan Sacoor fait partie de l'équipe d'athlétisme de l'Université de Tennessee. Mais ce weekend, il a décidé de participer à un relais belge, qui participait aux World Relays. Résultat: il a été rayé par l'école américaine.

Jonathan Sacoor ne devrait pas poursuivre son aventure aux États-Unis. Le relayeur belge avait rejoint l'Université de Tennessee il y a de cela deux ans pour tenter de franchir un palier complémentaire, lui qui fait partie des cadres du relais 4x400m belge dans les compétitions internationales.

Mais cette aventure devrait prendre fin. En effet, le Belge a appris ce matin qu'il ne pourrait plus représenter l'université américaine en compétition. Il a en effet été rayé de l'équipe après un conflit entre son école et l'équipe belge. En effet, son coach américain, Ken Harnden, avait demandé à Sacoor de se concentrer sur sa saison américaine et de décliner l'invitation des Belges pour les World Relays, disputés ce weekend. Offre refusée par notre compatriote, qui a participé à l'épreuve, terminée au 8ème rang.

Furieuse de cet affront, l'Université de Tennessee a alors exclu le coureur belge. Ce dernier devrait désormais rester au pays mais va devoir trouver une solution définitive, le tout à deux bons mois des Jeux Olympiques. Pas l'idéal...