Georges Grün sur Manchester City – PSG: "Mbappé doit une revanche après sa piètre prestation à l’aller"

Notre consultant préface la rencontre qui opposera ce mardi les Mancuniens aux Parisiens.

Pour notre consultant Georges Grün, ce match retour entre Manchester City et le PSG est très indécis. "Dans ce duel entre City et le PSG, nous pouvons clairement nous attendre à tout. À l’aller, vu la première mi-temps, je ne m’attendais pas à voir des Parisiens craquer de cette manière en seconde période. Le match a basculé à partir du but égalisateur de De Bruyne. City a été supérieur au niveau technique et collectif, mais le PSG s’est écroulé au niveau mental".

"Pochettino a voulu protéger Mbappé"

Georges Grün est également revenu sur la prestation du prodige Kylian Mbappé. "Il a été le plus décevant. Je l’ai trouvé paresseux dans ses courses défensives, au moment justement où son équipe avait besoin de onze joueurs qui travaillent. L’expulsion de Gueye vient de là. Frustré de courir pour deux, le Sénégalais a craqué et commis cette faute grossière qui le prive de la manche retour. Pourquoi Pochettino a préféré sortir Di Maria plutôt que Mbappé ? Cela peut paraître surprenant, mais pas tant que cela finalement. Mbappé est encore jeune, malgré son statut de star mondiale. Il reste un garçon qui marche à l’affectif. Pochettino a voulu le protéger en ne le sortant pas. Si Mbappé était sorti, vu son mauvais match, il aurait davantage été la cible des critiques et de la presse française. Pochettino n’a pas voulu en rajouter".



Enfin, notre consultant livre son pronostic. "Cette année, en Ligue des Champions, Paris est meilleur à l’extérieur, avec 4 matchs gagnés sur 5. C’est étonnant, mais avec la crise Covid et l’absence de supporters, les équipes qui reçoivent ne sont pas forcément aussi souveraines. Un pronostic ? Paris va marquer… mais cela sera peut-être insuffisant. Je vois bien un partage avec des buts".