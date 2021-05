Philippe Vande Walle sur Chelsea-Real Madrid: "Je donne un léger avantage à Chelsea"

Notre consultant Philippe Vande Walle préface la rencontre qui va opposer ce mercredi les Londoniens aux Madrilènes.

L'ancien gardien des Diables est d'abord revenu sur le match aller. "Le Real Madrid du match aller nous a tous déçus. Je m’attendais à plus de domination de la part des Madrilènes. Au lieu de cela, ils ont clairement été bousculés par Chelsea. Si les Anglais avaient mené 0-2 à la mi-temps, personne n’aurait rien trouvé à y redire. Le Real possède l’expérience de ces rencontres décisives. Toutefois, je donne un léger avantage à Chelsea. Cette équipe est clairement devenue une forteresse. Elle m’impressionne au point de vue défensif."

Philippe Vande Walle pense même que les Blues pourraient soulever le prestigieux trophée. "Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, on comptabilise 17 clean sheets en 23 matchs. C’est très impressionnant et très solide. Autre aspect à ne pas négliger : Chelsea joue avec moins de pression que les trois autres demi-finalistes. Solidité défensive, sans pression, arrivée de Tuchel…voilà une combinaison qui pourrait tout simplement emmener les Blues vers le titre en Ligue des Champions".

"C’est peut-être, enfin, la fin des soucis physiques d’Eden"

Pour conclure, notre consultant s'est exprimé au sujet de Kai Havertz et d'Eden Hazard. "Concernant la rencontre de ce mercredi, Tuchel alignera peut être d’entrée de jeu Havertz, auteur de deux buts ce week-end. Transféré pour 80 millions d’euros, c’est dans ce genre de rencontre que l’Allemand doit faire la différence. Au Real Madrid, je ne sais pas si Eden Hazard sera titulaire. Il a joué 70 minutes ce week-end, et depuis son retour, tout me semble plus maîtrisé cette fois le concernant. On l’utilise avec précaution, et c’est peut-être, enfin, la fin des soucis physiques d’Eden".