Ligue des Champions de futsal - Le Sporting Lisbonne, champion pour la 2e fois en trois ans, détrône le Barça

Le Sporting Lisbonne a remporté la Ligue des Champions de futsal grâce à sa victoire sur le FC Barcelone 3-4 (mi-temps: 2-0) en finale lundi à Zadar en Croatie.

Les Lisboètes conquièrent ainsi leur deuxième trophée en trois ans et détrône le Barça, tenant du titre et qui espérait pouvoir soulever une quatrième fois cette Ligue des Champions. Cela avait pourtant bien commencé pour les Catalans qui ont mené 2-0, ce sera le score à la mi-temps, avant de subir la remontée du Sporting Lisbonne. Marcenio avait en effet ouvert la marque pour Barcelone après 51 secondes de jeu à peine (1-0). Ximbinha avait doublé la mise à la 17e minute (2-0). Zicky (25e) et Erick (27e) avaient réussi à égaliser pour les Lisboètes en début de deuxième mi-temps (2-2). João Matos permettait même au Sporting Lisbonne de prendre l'avance à la demi-heure de jeu (2-3). Pany Varela, à la 36e, offrait deux buts d'avance à Lisbonne (2-4) et ce n'est pas le but de Ferrao à 37e qui allait changer l'issue du match (3-4). Samedi, en demi-finales de ce Final 8, Barcelone avait pris la mesure du Kairat Almaty 3 buts à 2. Le Sporting, lauréat en 2019, avait lui dominé 5-2 les Espagnols de l'Inter FS, champion en 2017 et 2018.