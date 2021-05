Tennis: Barty remporte le duel de lauréates de Roland-Garros contre Swiatek

La N.1 mondiale Ashleigh Barty a remporté 7-5, 6-4 le duel entre les deux dernières lauréates de Roland-Garros aux dépens de la Polonaise Iga Swiatek (17e) pour se hisser en quarts de finale du tournoi de Madrid lundi.

Barty, forte de son titre à Stuttgart (Allemagne) dimanche dernier, affrontera Petra Kvitova (12e) pour une place dans le dernier carré.

Si l'Australienne, lauréate du Grand Chelem parisien en 2019, avait préféré rester dans son pays par précaution quand le circuit a repris ses droits l'été dernier au temps de la pandémie, elle tire pleinement profit de sa décision de voyager de nouveau: depuis qu'elle a quitté son pays en mars, elle s'est également imposée à Miami.

Avant cette semaine madrilène, Swiatek n'avait plus rejoué sur terre battue depuis son sacre à Paris à l'automne dernier et, en comptant ses deux premiers matches du tournoi, elle restait sur 18 sets remportés consécutivement sur la surface.

La jeune Polonaise a d'ailleurs pris le meilleur départ, jusqu'à mener 3-0. Mais Barty a progressivement gagné en efficacité et en précision, tant au service qu'avec son redoutable revers slicé pour inverser la tendance dans le premier set. Puis pour s'emparer une dernière fois du service de son adversaire dès le début de la seconde manche, et s'imposer en un peu plus d'une heure et demie.

"On a toutes les deux eu besoin d'un temps d'adaptation pendant la première demi-heure", du fait que les deux joueuses s'affrontaient pour la première fois, explique la N.1 mondiale. "Ca m'a pris un peu de temps de m'habituer à la frappe d'Iga. J'ai dû ajuster mon plan de jeu en temps réel. Après, c'est devenu beaucoup plus clair et j'ai pu davantage contrôler le match comme je le voulais."

"J'ai vraiment apprécié ce match, le défi (qu'il constituait), poursuit Barty. Son jeu est exceptionnel, vraiment impressionnant, j'adore me tester et trouver comment assembler le puzzle qu'elle représente pour moi."