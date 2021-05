La finale du mérite ? Chelsea – Manchester City !

Si une qualification se jouait au mérite et lors d’une seule manche, les deux tickets ouvrant la voie vers la prestigieuse finale de la Ligue des Champions seraient déjà envoyés en Angleterre.

Le collectif des Citizens a une nouvelle fois fait des étincelles. Pour allumer la mèche et nous offrir des éclairs de génie, comptez sur Kevin De Bruyne. Notre Diable Rouge a décroché le titre honorifique d’ « homme du match » et pourrait bien défendre notre blason national jusqu’au terme de cette passionnante saison de Ligue des Champions. Mais comment le Paris St-Germain, qui avait toutes les cartes en main en première période, a-t-il pu s’effondrer de cette façon en deuxième mi-temps ? Mauricio Pochettino ne veut pas entendre parler de problème mental. Une équipe qui a battu le Bayern et le FC Barcelone lors des deux tours précédents ne peut avoir un déficit de mentalité. La tactique de l’entraineur argentin et ses choix en cours de match sont également pointés du doigt. De même que ses stars qui portent la responsabilité de faire rayonner les couleurs parisiennes.

Au moment d’évoquer le match-retour, Neymar fait ses calculs : « 1% de chance, 99% de foi ». Sur base des précédents résultats en Ligue des Champions se terminant sur le score de 1-2 lors de la manche-aller, rassurons-le quelque peu, les Parisiens n’ont pas 1 mais…7% de chance de se qualifier. Une rectification faite sur base d’un clin d’œil à l’histoire. Mais quant à la foi, gageons effectivement qu’elle animera la formation parisienne afin de nous garantir un spectacle qui serait synonyme de véritable exploit.

C’est d’ailleurs l’occasion de vous saluer, Messieurs Neymar et Mbappé et de vous transmettre ces quelques mots en guise de préambule à ce grand rendez-vous. « Vous avez le talent pour ne pas vivre une finale en tant que téléspectateurs mais bien en tant qu’acteurs principaux. Le statut qui est le vôtre doit être honoré de la plus belle des façons. Quelque soit l’issue de cette rencontre, on attend de vous que vous ayez la tête haute, le blason imprégné de sueur et le sentiment du devoir accompli ! »

Mercredi, ce sont aux fans du Real Madrid que nous pourrions transmettre quelques mots… d’encouragement ! En une saison, nous avons en effet l’impression d’avoir visité la Maison Blanche de la cave au grenier, d'avoir vu le pire comme le meilleur, sans oublier les nombreuses visites du côté de l’infirmerie qui n’a pas désempli et qu’a désormais rejoint Raphael Varane. Une tuile de plus pour Zinédine Zidane avant d’entamer le sprint final. Entre moments d’exception et ambition retrouvée tant en Liga qu’en Ligue des Champions, sont venues se greffer des prestations inconstantes et de grosses désillusions (cfr le Shakhtar Donetsk). Au pied de la dernière marche menant vers Istanbul, il faudra mettre son bleu de travail et tenter d’imiter la prestation solide et collective proposée par Chelsea lors du match-aller.

Si le mérite affiché durant cette première manche était évoqué ci-dessus pour déterminer les finalistes, notre fierté d’être belge pourrait nous entrainer vers un autre choix. Alors Eden et Thibaut, soyez à la hauteur de cette grande épopée européenne…avant d’en aborder une autre !