Une première dans l'histoire du cyclisme: les Mondiaux 2025 auront lieu en Afrique

Le président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, David Lappartient a confirmé que les championnats du monde de cyclisme sur route auront lieu pour la première fois en Afrique en 2025, rapportent plusieurs médias mardi.

Lappartient l'a rappelé en marge du Tour du Rwanda qui se déroule depuis dimanche. Le Rwanda et le Maroc sont les deux pays candidats à l'organisation. Ce sera soit à Kigali, soit à Tanger. Une décision sera prise le 24 septembre durant les prochains Mondiaux en Flandres . Les Mondiaux sur route, qui ont eu lieu le plus souvent en Europe, coeur historique du cyclisme, ont déjà été organisés sur les autres continents à l'exception de l'Afrique: Amérique (Vénézuela, Colombie, Etats-Unis, Canada), Océanie (Australie), Asie (Japon, Qatar). L'édition 2021 des championnats du monde sur route se déroule du 18 au 26 septembre en Flandres, et ce 100 ans après la première organisation, pour amateurs, à Copenhague au Danemark. Les épreuves contre-la-montre auront lieu entre Knokke-Heist et le centre historique de Bruges. Le départ des courses en ligne est prévu à Anvers avec arrivée à Louvain.