Elise Mertens a créé l'exploit contre Simona Halep à Madrid

Elise Mertens a créé l'exploit contre Simona Halep, mardi en 8e de finale du tournoi de tennis WTA de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 2.549.105 euros. La N.1 belge, 16e joueuse mondiale, a battu la Roumaine, 3e au classement WTA et tête de série N.3, 4-7, 7-5, 7-5. La rencontre a duré 2 heures et 36 minutes.



C'est la deuxième victoire de Mertens en six duels face à Halep, après son succès en finale à Doha en 2019. En quart de finale, Mertens retrouvera la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 7), son ancienne partenaire en double avec qui elle a encore gagné l'Open d'Australie en février. Dans le premier set, Mertens a perdu son deuxième service. Elle réussit à revenir à 3-3, mais Halep réalisait un nouveau break dans la foulée et s'en aller gagner la manche 4-6. Dans le deuxième set, ce fut un chassé croisé de services perdus (trois pour Mertens, quatre pour Halep), car si Mertens menait 1-3, Halep a aligné trois jeux d'affilée pour passer devant 4-3. La Belge réagissait de suite pour reprendre le service de son adversaire deux fois encore, pour égaliser d'abord à 4-4 et pour remporter ce second set ensuite 5-7 en cinquante minute de jeu. La manche décisive reprenait à l'avantage de la Roumaine qui faisait le break dans le troisième jeu (1-2) qu'elle confirmait ensuite (1-3) à l'issue d'un long jeu de service. Mertens revenait une fois encore à 3 partout. Mais un nouvel enchaînement break-contrebreak survenait. On arrivait ainsi à 6-5 pour Mertens avec Halep au service. La N.1 belge gaspillait une première balle de match, mais concrétisait la seconde pour s'offrir une victoire de prestige et s'ouvrir les portes des quarts de finale.