Ligue des Champions - Manchester City et De Bruyne confirment contre le PSG et s'offrent une 1re finale de C1

(Belga) Manchester City s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, mardi, à l'issue de la demi-finale retour remportée 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Riyad Mahrez a inscrit les deux buts mancuniens (11e et 63e). Kevin De Bruyne et ses équipiers avaient déjà gagné l'aller 1-2 à Paris. City se hisse au dernier acte de la C1 pour la première fois de son histoire.

La rencontre commençait sur une pelouse recouverte de grêle, tombée avant le match. Dès la 7e minute, l'arbitre néerlandais Björn Kuipers accordait un penalty au PSG pour une main d'Oleksandr Zinchenko avant de se raviser sur indication du VAR, le latéral ukrainien touchant le ballon de l'épaule. Passée cette frayeur, Zinchenko, servi par un long dégagement du gardien Ederson, passait le ballon à Kevin De Bruyne. Un défenseur contrait le tir du Diable Rouge, mais le ballon parvenait à Riyad Mahrez, déjà buteur à l'aller, qui trompait Keylor Navas (1-0, 11e). Le PSG réagissait aussitôt. Marquinhos voyait la transversale repousser son coup de tête (16e). Peu après, Ederson se mettait en danger en voulant relancer trop vite, Angel Di Maria récupérait aux 20 mètres et frappait de peu à côté (19e). De Bruyne se montrait dangereux à la demi-heure, son tir terminait au-dessus. Ander Herrera en faisait de même dans le camp d'en face (36e). La première période s'achevait par une tentative de Mahrez repoussée par Navas (45e+2). En seconde période, Navas détournait un envoi de Phil Foden (54e). Dans la foulée, Neymar s'infiltrait dans le rectangle adverse où Zinchenko le contrait au dernier moment (55e). Manchester City doublait la mise au terme d'un contre parfaitement mené. Zinchenko servait De Bruyne qui combinait avec Foden. Le jeune milieu offensif anglais centrait de la gauche vers le second poteau où Mahrez réalisait le doublé (2-0, 63e). La tâche du PSG se compliquait davantage quelques minutes plus tard lorsque Di Maria essuyait sa semelle sur le pied de Fernandinho et recevait un rouge direct (69e). Foden réalisait un beau numéro, mais le poteau repoussait sa frappe au sol (76e). De Bruyne cédait sa place à la 82e minute. City contrôlait la fin de rencontre, alors que les joueurs du PSG effectuaient plusieurs fautes de frustration. Manchester City rejoint la finale de la C1 pour la première fois de son histoire. Les 'Cityzens' comptent un seul trophée européen à leur palmarès, la Coupe des vainqueurs de coupe 1970. Tout proches d'un sacre de champions d'Angleterre et vainqueurs de la Coupe de la Ligue, De Bruyne et ses équipiers visent un triplé historique. Manchester City connaîtra son adversaire en finale, le 29 mai au Stade Olympique Atatürk d'Istanbul, mercredi, au terme de la deuxième demi-finale entre Chelsea et le Real Madrid. L'aller s'était soldé par un partage 1-1. (Belga)