Pep Guardiola pour la première fois en finale avec Manchester City: "Je suis incroyablement fier"

Manchester City a éliminé le Paris Saint-Germain (2-0) et s'est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de son histoire, confirmant mardi en Angleterre sa victoire de l'aller (2-1).



Grâce à un doublé de Riyad Mahrez (11e, 63e) déjà auteur du but vainqueur au Parc des Princes, Pep Guardiola atteint la finale à sa cinquième saison sur le banc des Sky Blues et prive les Parisiens d'une deuxième finale consécutive.

"Je suis incroyablement fier et ma première pensée va toujours aux joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, je sais que pour eux c'est dur mais tout le monde apporte sa contribution dans cette saison de Ligue des Champions", a déclaré l'entraîneur espagnol à l'issue du match. "On a eu du mal à presser haut lors de la première période. On a ajusté ça après la pause, on a récupéré le ballon beaucoup plus vite et la seconde période a été fantastique. (Se qualifier) face à une équipe qui avait sorti Barcelone et le Bayern, ça veut dire beaucoup pour nous et on va fêter ça. (Paris) ce sont de grands compétiteurs, ils se sont battus jusqu'au bout, Verratti en est un grand exemple, Paredes, Neymar... C'est une énorme équipe. Mais on a été tellement calmes, on a défendu ensemble, on a souffert ensemble. On est en finale de la Ligue des Champions, ce sont des mots agréables (à prononcer)".