Ligue des Champions - Guardiola "incroyablement fier" de la qualification de City en finale

(Belga) Manchester City s'est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, mardi. Au micro de BT Sports, Pep Guardiola, entraîneur des 'Cityzens', s'est dit "incroyablement fier" après la qualification de ses troupes.

"Je suis incroyablement fier et ma première pensée va toujours aux joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, je sais que pour eux c'est dur mais tout le monde apporte sa contribution dans cette saison de Ligue des Champions", a expliqué Guardiola. "On a eu du mal à presser haut lors de la première période. On a ajusté ça après la pause, on a récupéré le ballon beaucoup plus vite et la seconde période a été fantastique. Se qualifier face à une équipe qui avait sorti Barcelone et le Bayern, ça veut dire beaucoup pour nous et on va fêter ça." Guardiola estime que les Parisiens, finalistes l'an passé, "sont de grands compétiteurs, ils se sont battus jusqu'au bout, Verratti en est un grand exemple, Paredes, Neymar? C'est une énorme équipe. Mais on a été tellement calmes, on a défendu ensemble, on a souffert ensemble. On est en finale de la Ligue des Champions, ce sont des mots agréables (à prononcer)". De son côté, Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, était fier de la prestation de ses joueurs et déçu du résultat. "Si on analyse les deux matches on a dominé une équipe qui est très compliquée à dominer, vous avez aussi besoin d'un petit pourcentage de chance pour marquer dans les moments clés", a déclaré l'Argentin au micro de RMC Sport. "Je suis fier, je félicite aussi Manchester City. Je suis déçu parce que je pense qu'on méritait mieux, mais Man City a été plus clinique que nous, ils ont réussi à marquer les buts qu'il fallait. On a joué le match qu'on voulait avec le plan qu'on voulait. On est arrivé ici en ayant battu Barcelone et le Bayern. L'équipe n'a jamais abandonné, elle s'est battue jusqu'au bout, on a joué à 10 contre 11 à l'aller et au retour, pendant 35, 40 minutes, c'est un gros désavantage. Ce n'était pas pour nous." (Belga)