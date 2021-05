C1: Zidane ou Tuchel, la finale leur tend les bras

Zinédine Zidane défie Thomas Tuchel, qu'il n'a jamais battu: l'entraîneur français, triple champion d'Europe avec le Real Madrid, retrouve en demi-finale retour de Ligue des champions l'ex-technicien parisien, désormais en quête avec Chelsea d'une deuxième finale consécutive mercredi (21h00). Et il n'en restera qu'un!

Après le match nul 1-1 à l'aller à Madrid, "ZZ" et "TT" abordent le deuxième acte de leur confrontation tactique mercredi soir à Stamford Bridge à Londres, alors que pour l'heure, Zidane n'a jamais réussi à vaincre Tuchel en cinq confrontations sur le bord de touche (4 nuls, 1 défaite).

Pour le Français, atteindre une quatrième finale de Ligue des champions en cinq saisons à la tête du Real serait un retentissant exploit: "Zizou", déjà vainqueur de la C1 en 2002 en tant que joueur du Real, est aussi le premier et le seul entraîneur à avoir réussi l'exploit de soulever trois "Coupes aux grandes oreilles" consécutives entre 2016 et 2018 à la tête du club merengue.

Est-il capable de mener cette nouvelle épopée continentale jusqu'à la finale d'Istanbul, le 29 mai, pour offrir au Real Madrid sa "Decimocuarta", sa 14e C1 ?

- Avec Ramos, sans Varane -

Les chiffres incitent à lui faire confiance: en 15 confrontations éliminatoires en phase finale de Ligue des champions, "ZZ" n'a été éliminé qu'une fois, en 8es de finale contre Manchester City lors de la dernière édition (2-1, 2-1), perturbée par la pandémie de Covid-19.

Le technicien marseillais devra toutefois faire quelques ajustements, notamment dans son schéma défensif. A l'aller, le couloir gauche a longtemps souffert face aux assauts des "Blues". La défense à trois centraux a trop reculé, laissant du champ aux attaquants londoniens (Timo Werner, Christian Pulisic et Mason Mount) pour agresser la cage de Thibaut Courtois.

Le but marqué par Pulisic à l'aller est d'ailleurs le seul qu'ont encaissé les hommes de Zidane depuis le 10 avril et le Clasico contre Barcelone qu'ils avaient remporté 2 à 1.

"On ne joue pas une demi-finale de Ligue des champions tous les jours. Mes joueurs sont prêts pour faire un grand match. Dans ce genre de matches, tu dois souffrir sur le terrain. C'est ce qu'il s'était passé à l'aller, et demain (mercredi), ce sera pareil", a assuré "ZZ" mardi en conférence de presse.

Pour solidifier son rideau, mercredi, Zidane pourra compter sur les retours de son capitaine Sergio Ramos, remis d'une blessure au mollet gauche et du Covid-19, et du latéral gauche Ferland Mendy, qui a lui aussi soigné une blessure au mollet gauche.

En revanche "Zizou" devra composer sans le défenseur central Raphaël Varane, sorti à la mi-temps samedi contre Osasuna (battu 2-0) et victime d'une blessure à l'abducteur droit.

- Tuchel, un 2e exploit ? -

Pour Tuchel, pas de problèmes d'infirmerie: après avoir fait souffler ses cadres lors de la victoire contre Fulham (2-0) ce week-end en championnat, le technicien allemand pourra compter sur presque l'ensemble de son effectif (hormis Mateo Kovacic, toujours touché aux adducteurs) pour tenter de faire chuter le Real de Zidane et d'accrocher une place en finale.

Il s'agirait, là aussi, d'un petit exploit pour le technicien allemand. Après avoir été défait en finale de l'édition précédente le 23 août 2020 à Lisbonne par l'ogre Bayern Munich (1-0), Tuchel est aux portes d'une nouvelle finale de C1 avec Chelsea.

Avoir offert au club parisien la première finale de C1 de son histoire n'a pas protégé Tuchel d'un limogeage fin décembre. Mais son rebond a été spectaculaire à Chelsea: il a repris en mains une équipe sur la pente descendante après l'éviction de Frank Lampard, pour en faire une forteresse presque infaillible et un sérieux candidat à la Ligue des champions.

A l'aller, ses hommes avaient réussi à faire douter Zidane et le Real: les "Blues" avaient dominé pendant une petite heure, et n'avaient cédé que sur un geste exceptionnel de l'attaquant français Karim Benzema, devenu ce soir-là le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (71 buts).

Mais selon le technicien allemand ce mardi, ses joueurs devront "oublier le résultat de l'aller pour repartir de 0-0" et pour "gagner ce match".

L'avantage pour Tuchel et Chelsea, c'est que le Real sera obligé de se découvrir pour marquer ce précieux but à l'extérieur s'il veut se qualifier. L'occasion rêvée de mettre un coup d'arrêt à l'histoire d'amour entre Zidane et la Ligue des champions ?