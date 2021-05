Le miraculé Romain Grosjean va piloter une Mercedes pour son "retour" en Formule 1 (vidéo)

Le Français Romain Grosjean sera de retour dans une Formule 1 le temps d'une démontration et d'une séance de tests lors du Grand Prix de France de Formule 1, 8e rendez-vous de la saison, le 27 juin, sur le circuit Paul Ricard au Castellet, a annoncé l'écurie Mercedes.

C'est en effet Mercedes, honorant la promesse faite par Toto Wolff, son patron, qui offre ce retour derrière un volant pour le Français qui remontera ainsi dans le baquet d'une F1 pour la première fois depuis son accident à Bahrein en novembre dernier. Grosjean avait dû s'extirper de sa monoplace en feu. Blessé grièvement aux mains, il n'avait pu aller au bout de son contrat chez Haas, le dernier de sa carrière en Formule 1.

Grosjean, 35 ans, pilotera le 27 juin une Mercedes datant de 2019 d'abord, la W10 qui a permis au Britannique Lewis Hamilton de conquérir le 6e de ses sept titres mondiaux. Deux jours plus tard, Grosjean aura droit, toujours sur la piste du Castellet, à une vraie journée de roulage. "La F1 n'avait pas pu venir en France en 2020 à cause du Covid, donc piloter une Mercedes dans le cadre du Grand Prix de France en 2021 et effectuer un test sur le Circuit Paul Ricard, mon circuit, sera très spécial. Je suis déjà impatient de voir ce jour arriver", a commenté Romain Grosjean dans le communiqué publié mercredi.