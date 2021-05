Toni Kroos, Zinedine Zidane, un ancien équipier: tous saluent le retour en grâce d'Eden Hazard

Accroché à domicile 1-1 à l'aller, le Real Madrid devra sortir une grosse prestation mercredi à Chelsea pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Pour cela, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane compte sur Eden Hazard. "Nous allons avoir besoin d'Eden", a confié le Français en conférence de presse mardi.

"Il est dans un très bon moment", a expliqué Zidane au sujet de Hazard, qui a retrouvé le onze de base pour la première fois depuis le 30 janvier samedi en championnat contre Osasuna (victoire 2-0). "Il est prêt et c'est une bonne chose. Nous allons avoir besoin d'Eden. Nous savons le joueur qu'il est et il va certainement aider l'équipe." Hazard retrouvera Stamford Bridge, le stade où il a évolué pendant sept ans avant de rejoindre le Real.

Et Zidane n'est pas le seul à croire en une performance d'Hazard. Toni Kroos, cadre du Real Madrid, a lui aussi dit tout le bien qu'il pensait du Diable Rouge. "On sait quel joueur il peut être. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu le montrer jusqu'à présent à cause des blessures. Il va mieux maintenant, il peut rejouer à son niveau. C'est un joueur fait pour ce genre de matches. Pour la défense de Chelsea, ce sera un joueur dangereux, peu importe le nombre de minutes qu'il jouera", a lâché l'Allemand dans la presse espagnole.

Andreas Christensen, défenseur des Blues, a bien connu Eden Hazard. Pour lui, sa présence risque d'impacter la rencontre. "Tout le monde ici n'a que de bonnes choses à dire sur lui. Nous savons ce qu'il a fait dans ce club et je pense qu'il sera important contre nous, on ne peut pas nier qu'il apporte de la qualité supplémentaire à son équipe", a-t-il précisé en conférence de presse.

Pour se qualifier, le Real devra s'imposer ou obtenir un nul en marquant au moins deux buts. "Nous allons jouer notre jeu pendant un match de 90 minutes ou plus, car ça peut être le cas", a expliqué Zidane. "Le plus important est de préparer le match, nous sommes prêts pour une demi-finale de Ligue des Champions, on n'en joue pas tous les jours. Ce que je peux vous dire, c'est que mes joueurs sont prêts pour faire un grand match demain."

Le capitaine du Real Sergio Ramos est de retour dans le groupe, après une blessure au mollet et une infection au coronavirus. "Je ne vais pas vous dire maintenant si Sergio va jouer. Il est avec nous. Cela signifie qu'il se sent bien et c'est le plus important pour nous, d'avoir notre leader et notre capitaine. Je ne vais prendre aucun risque. Sergio est avec nous. Cela signifie qu'il est prêt à jouer, rien de plus."