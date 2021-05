Ému, Pep Guardiola remercie... Vincent Kompany après la victoire contre le PSG (vidéo)

Pep Guardiola y est finalement parvenu. Le tacticien catalan va enfin jouer une finale de Ligue des Champions avec Manchester City, 5 ans après son arrivée sur le banc mancunien. Pour lui, ce succès est aussi celui d'anciennes gloires.

Manchester City est en finale de la Ligue des Champions. Le club de Pep Guardiola y est parvenu après cinq années de galère au niveau européen. Pour le Catalan, c'est un immense succès, lui qui n'a plus remporté la C1 depuis son départ du FC Barcelone.

Une joie qu'il a partagé avec ses joueurs dans les vestiaires. Mais il a aussi eu une pensée pour ceux qui, ces dernières années, ont façonné le jeu des Citizens. Ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années est incroyable. La Ligue des champions est le tournoi le plus difficile et donc atteindre la finale était très difficile pour nous. Nous méritons d’être ici. Mais je tiens aussi à remercier les anciens du club. Joe Hart, Kompany et David Silva nous ont poussés à un niveau supérieur. Cette place finale est aussi la leur. Je les remercie, parce que sans eux, nous n'aurions pu y arriver", a déclaré Guardiola en conférence de presse, non sans une certaine émotion.

Le club connaîtra son adversaire ce soir, après le duel entre Chelsea et le Real Madrid.