Ligue des Champions de basket - Saragosse et Pinar Karsiyaka se hissent en demies

(Belga) Saragosse et Pinar Karsiyaka se sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions de basket, mercredi soir à Nizhny Novgorod, en Russie.

Saragosse, 4e de la défunte édition, a validé son ticket pour les demi-finales en battant les locaux de Nizhny Novgorod sur le score de 78-86. Porté par un public totalement acquis à sa cause, le club local n'a rien pu faire contre Dylan Ennis. Le Canadien a été l'homme du match, compilant 26 points, 5 rebonds et 4 passes pour la formation espagnole. Dans la foulée, les Turcs de Pinar Karsiyaka se sont imposés 73-84 contre les Tchèques d'ERA Nymburk. Longtemps très serrée, la partie s'est décidée dans le dernier quart-temps. Grâce notamment à Raymar Morgan, 18 points, 16 rebonds et 5 blocs, mais aussi Amath M'Baye (20 pts) et Metecan Birsen (12 pts, 13 rbds), le club de la ville d'Izmir a émergé. Saragosse et Pinar Karsiyaka s'affronteront vendredi pour une place en finale. Les deux derniers quarts de finale se tiendront jeudi, toujours à Nizhny Novgorod, avec le duel entre les Espagnols de Tenerife et les Français de Strasbourg ainsi que la rencontre entre les Israéliens de l'Hapoel Holon et San Pablo Burgos, tenant du titre et troisième club espagnol encore en lice. Les demies se tiendront déjà vendredi avant la finale, prévue dimanche soir. Le match pour la 3e place ouvrira la dernière journée de la compétition. (Belga)