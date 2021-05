WTA Madrid - Mertens: "J'essayais de courir après chaque balle, mais ce n'était pas mon jour"

(Belga) Elise Mertens (WTA 16) était évidemment déçue, mercredi soir, après avoir été contrainte à l'abandon contre Aryna Sabalenka (WTA 7) en quart de finale du tournoi WTA 1000 sur terre battue de Madrid. Secouée par les frappes puissantes de son ancienne partenaire de double, la Limbourgeoise, 25 ans, a jeté l'éponge, blessée à la cuisse gauche, alors qu'elle était menée 6-1, 4-0 et 30-40.

"Cela a été un match très éprouvant hier contre Halep et la récupération n'a pas été évidente", a-t-elle expliqué à Belga, alors qu'elle a renoncé à venir en conférence de presse. "Mentalement, je me sentais encore fraîche, mais physiquement, c'était une autre histoire. Sabalenka est évidemment une joueuse très puissante et j'essayais de courir après chaque balle, mais ce n'était pas mon jour. Cela ne s'est pas terminé comme je le souhaitais, avec une petite blessure, mais j'espère malgré tout être rétablie pour participer au tournoi de Rome la semaine prochaine". Un peu inquiète, forcément, Elise Mertens désirait toutefois retenir le positif de son parcours dans la capitale espagnole, marqué par une brillante victoire au tour précédent contre Simona Halep (WTA 3), l'une des meilleures joueuses au monde sur terre battue. "Je suis très contente de mon tournoi", a-t-elle poursuivi. "Je suis très heureuse d'avoir atteint les quarts de finale pour la première fois à la suite de cette victoire contre Halep. Je pense avoir produit du bon tennis et affiché une belle régularité. C'est encourageant pour les tournois à venir. Plusieurs personnes me parlent du Top 10. J'aimerais évidemment l'accrocher si possible, mais je ne me focalise pas trop sur les points ou le classement à l'heure actuelle".