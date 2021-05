Real Madrid: Eden Hazard ouvertement critiqué par la presse espagnole

La presse espagnole, AS et Marca en tête, ont ouvertement critiqué Eden Hazard ce jeudi, non seulement pour sa prestation en Ligue des champions contre Chelsea mercredi soir, mais aussi pour son attitude à la fin de la rencontre.

La finale de la Ligue des Champions sera entièrement anglaise, comme en 2019. Mercredi, Chelsea a battu le Real Madrid de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard sur le score 2-0, confirmant un partage (1-1) acquis dans la capitale espagnole la semaine dernière. Plus que cette élimination, la colère de la presse madrilène est pour le capitaine des Diables Rouges. Vous l'avez sans doute vu, le Belge a été filmé à la fin du match en train de rigoler avec ses anciens coéquipiers. Sur les réseaux sociaux, les supporters du Real se sont déchaînés. Ce jeudi matin, c'est la presse espagnole qui a pris le relais. "Hazard, la déception totale", titre Marca sur sa prestation. "Le Belge continue de ne faire aucune différence lors de sa deuxième saison à Madrid. Et ce malgré le soutien insistant de Zidane. Son attitude ne l'aide pas...". C'est AS qui est le plus critique. "Il a ri avec ses partenaires comme s'il était encore un joueur des Blues. Malgré sa deuxième titularisation, son niveau était plus mauvais que lors de ses autres apparitions. Ce qui veut dire que ce rire, plus sa mauvaise prestation sont un gros pot de sel qui saupoudre la question de son avenir à Madrid". Une analyse que partage le rédacteur en chef du quotidien Tomas Roncero: "Eden Hazard incarne l’échec de ce Real Madrid. Le Belge n’a rien fait pendant ces désespérantes 88 minutes. Même pas dans son ancien jardin… En plus, il fait des blagues après le match avec ses anciens équipiers de Chelsea: il n' pas compris ce qu'est le Real Madrid. La reconstruction du Real devrait commencer par sa vente. Bye bye Eden!". D'après le show télévisé espagnol El Chiringuito de Jugones, le départ d'Hazard serait envisagé pour cet été par la direction madrilène.