Incroyable prédiction: voici ce que disait Samuel Eto'o sur Eden Hazard en... 2014 (vidéo)

En 2014, lors d'une interview à la chaîne beIN Sports, Samuel Eto'o a fait une incroyable prédiction sur Eden Hazard qui semble aujourd'hui se réaliser.

Arrivé à l'été 2019 contre un chèque de 100 millions d'euros (hors bonus!), Eden Hazard n'a toujours pas fait l'unanimité au Real Madrid. Après une première saison ratée, la deuxième l'est aussi. Entre les blessures, les mauvaises prestations et les écarts en dehors des terrains, certains veulent dire stop. Et ce, malgré les trois ans de contrat qu'il dispose encore en Espagne.

De quoi se rappeler cette interview (légendaire) du Camerounais Samuel Eto'o sur la chaîne beIN Sports en... 2014. "Quand je parle souvent à Eden Hazard, je prend d'exemple de Ronaldinho qui était le meilleur joueur du monde ou le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement, un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Tu peux être Ronaldinho ou Messi, si tu ne t'entraines pas, au bout de deux ans, on t'oublie. Le football va tellement vite, qu'il y aura un autre gamin qui va naître et qui sera encore plus fort".

Une prédiction de son ancien coéquipier à Chelsea (2013-2014) qui semble se réaliser aujourd'hui.