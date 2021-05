ATP Madrid: Sander Gillé et Joran Vliegen dans le dernier carré

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid vendredi, épreuve sur terre battue dotée de 2.614.465 euros.

Sander Gillé, 30 ans, 35e mondial en double, et Joran Vliegen, 27 ans, 32e mondial en double, ont battu en quarts de finale le Croate Ivan Dodig (9e mondial en double) et le Slovaque Filip Polasek (8e mondial en double), têtes de série N.4, 6-3, 3-6, 10/5. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. En demi-finales, la paire belge de Coupe Davis sera opposée aux Croates (N.2) Nikola Mektic (ATP 4 double) et Mate Pavic, numéro 1 mondial en double. Sander Gillé et Joran Vliegen avaient rejoint la finale du double à Münich (ATP 250) dimanche. (Belga)