Ligue des Champions de basket - Pinar Karsiyaka et Burgos, tenant du titre, en finale

La finale de la Ligue des Champions de basket opposera les Turcs de Pinar Karsiyaka aux Espagnols de San Pablo Burgos, tenants du titre.

Samedi, à Nizhny Novgorod, en demi-finale, Pinar Karsiyaka a battu les Espagnols de Saragosse 79-84. Les Turcs ont pris le large dès le premier quart-temps, dominé 17-29. Ils ont conservé une belle marge (33-43) à la pause. Le troisième quart-temps voyait Saragosse renverser la situation (60-57). Le club basé à Izmir ne se démoralisait pas et reprenait l'avantage à 6 minutes de la fin pour ne plus la lâcher. Sek Henry a fini avec 24 points pour le club turc, Amath M'Baye avec 17. En face, Jacob Wiley en a inscrits 21. San Pablo Burgos a battu Strasbourg 81-70. Les Espagnols étaient menés 15-25 après le premier quart-temps. Ils ont refait progressivement leur retard (37-43 à la pause) pour mener 63-57 à la fin du troisième quart. Les dix dernières minutes leur ont permis de prendre le large. Vitor Benite et Jasiel Rivero ont terminé avec 16 points au compteur pour Burgos, Brandon Jefferson et Bonzie Colson avec 14 unités côté français. San Pablo Burgos tentera de décrocher un deuxième sacre de rang après sa victoire l'an passé face à l'AEK Athènes. Pinar Karsiyaka est en quête d'un premier sacre. Le match pour la troisième place et la finale se disputeront dimanche, respectivement à 15h et 18h.