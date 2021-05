Kyara Linskens retrouve un club en Russie, à Orenburg, pour la saison prochaine

(Belga) Kyara Linskens jouera la saison prochaine pour Nadezhda Orenburg, a annoncé le club de Super League russe samedi.

L'intérieure des Belgian Cats, 24 ans, connaît déjà le championnat russe pour avoir évolué à Krasnoyarsk durant la saison 2019/2020. L'Ostendaise, 1m93, avait ensuite rejoint l'Italie et Campobasso, mais s'était blessée en octobre dernier au genou. Kyara Linskens n'était plus retournée en Italie et avait effectué sa rééducation en Belgique. Elle se prépare avec une partie des Belgian Cats à Courtrai qui ont entamé leur préparation pour l'Euro (du 17 au 27 juin) à Strasbourg (puis Valence) et les Jeux Olympiques (du 23 juillet au 8 août) à Tokyo. Kyara Linskens avait décroché la médaille de bronze avec la Belgique à l'Euro 2017 puis la 4e place à la Coupe du monde à Tenerife en 2018 et la 5e place à l'Euro 2019 à Belgrade, en Serbie. Avant de rejoindre Enisey Krasnoyarsk, Kyara Linskens avait joué à Nymburk en République Tchèque (2017/2018) et à Gorzow en Pologne (2018/2019) après avoir porté les maillots de Wavre-Se Catherine, Castors Braine et Namur en Belgique. Nadezhda Orenburg a été éliminé en quarts de finale des playoffs du championnat de Russie cette saison.