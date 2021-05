ATP Madrid - Pas de finale pour Gille et Vliegen: "Mektic et Pavic ne font quasiment pas de cadeau"

(Belga) Sander Gille (ATP 35) et Joran Vliegen (ATP 32) n'ont pas réussi, samedi, à se hisser en finale du tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Madrid. Sur le court Arantxa Sanchez, les deux Limbourgeois se sont inclinés, 6-2, 6-4 en 1h05, contre les Croates Nikola Mektic (ATP 4) et Mate Pavic (ATP 1), la meilleure paire de double du moment, déjà vainqueurs à Miami et à Monte-Carlo.

"Le sentiment n'est jamais fantastique quand on perd un match", a confié Joran Vliegen à Belga, "mais je pense que nous pouvons tout de même être satisfaits de ce que nous avons montré cette semaine. Simplement, aujourd'hui, nous sommes tombés sur un duo remarquable. Mektic et Pavic ne sont pas pour rien la meilleure paire de double à l'heure actuelle. Ils servent très bien, mettent beaucoup de retours dans le terrain et couvrent bien le filet. Et surtout, ils ne font quasiment pas de cadeau. Bref, pour avoir une chance de les battre, il faut vraiment jouer à notre tout meilleur niveau et ne rien lâcher." Breakés d'entrée, Sander Gille et Joran Vliegen auront ainsi dû courir après le score durant tout le match contre Nikola Metkic et Mate Pavic. Ils n'auront également eu que trois balles de break, à 5-4 15-40 pour les Croates, sans réussir à concrétiser. "Nous avions un plan, mais peut-être que nous ne l'avons pas suffisamment respecté au début", a poursuivi Joran Vliegen. "Et à la fin, sans doute un peu trop", sourit-il. "Nous avons pris quelques mauvaises décisions, qui nous ont notamment coûté ce break d'entrée. Et contre un duo pareil, cela se paie cash. Nous aurions peut-être aussi pu trouver de meilleures zones au service. Nous avons néanmoins continué à nous battre pour nous créer des occasions, mais ils ont très bien servi. Dans l'ensemble, respect à leur égard. Ils ont été très forts." (Belga)