L1: Relance obligatoire pour le Paris SG

Après sa chute en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, qui vient de prolonger Neymar, doit gagner à Rennes, dimanche (21h00) pour la 36e journée de Ligue 1, pour garder le contact avec le leader lillois et éviter de tout perdre en une semaine.

Relégué à quatre longueurs par la victoire du Losc à Lens (3-0) dans le derby du Nord, le PSG n'a aucun droit à l'erreur s'il veut conserver une chance de sauver sa couronne.

Après la désillusion à Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions (défaites 2-1, 2-0), le club parisien peut encore perdre un trophée qu'il chassait... Et mercredi il se rend à Montpellier pour une demi-finale de Coupe de France et un autre titre à conquérir.

Après, il ne restera que la Ligue 1 au PSG, avec un match au Parc contre Reims et un à Brest, pendant que Lille, dans le même temps, recevra Saint-Etienne et se rendra à Angers.

Les hommes de Mauricio Pochettino n'ont plus leur destin en main. Tout ce qu'il peuvent faire est gagner leurs trois derniers matches en espérant un faux pas des "Dogues".

Le succès des partenaires de Burak Yilmaz, auteur d'un doublé, "nous oblige à gagner demain pour réduire l'écart", admet l'entraîneur parisien. "Eux doivent gagner deux matches pour être champions, nous trois pour rester en course. Gagner demain est fondamental", poursuit "Poche".

- "Gestion émotionnelle" -

En effet, une défaite de Paris à Rennes offrirait deux balles de match aux Lillois...

Pour leur part, les Bretons ont impérativement besoin d'une victoire pour rester dans la course à la 5e place, européenne. Ils sont à deux longueurs de Marseille, qui l'occupe, et leur calendrier est redoutable avec, derrière, un déplacement à Monaco, qui défend sa place en Ligue des champions, et la réception de Nîmes, qui jouera peut-être à la dernière journée sa survie en L1.

Paris ne doit pas remâcher sa défaite européenne. "La déception était très grande dans le vestiaire", admet Pochettino, "mais le jour d'après nous étions à l'entraînement. Nous avons des grands joueurs qui maîtrisent la gestion émotionnelle, ils savent ce qu'il faut faire".

Si ses joueurs doivent répondre sur le terrain à Rennes, le PSG a déjà amorcé une riposte en coulisses avec l'extension très attendue du contrat de "Ney", jusqu'en 2025.

"La prolongation de Neymar dit beaucoup de l'ambition du club pour aujourd'hui et demain, à court, moyen et long terme", salue Pochettino.

"Toute la famille PSG est contente", insiste l'entraîneur, avant de reparler tout de suite de jeu: "Notre grand défi pour le futur, avec le talent de nos joueurs, est de se comporter en équipe et de le mettre au service de l'équipe. Mais c'est plus facile de construire avec des joueurs comme Neymar".

- Verratti forfait -

Contrôlé par les Mancuniens et inefficace mardi, le Brésilien doit distribuer quelques étincelles de son génie pour aider son équipe à gagner à Rennes.

Aucune réaction à espérer en revanche de Kylian Mbappé. Privé de demi-finale retour par une contracture au mollet droit, le buteur est suspendu pour le déplacement en Bretagne.

Le milieu de terrain Marco Verratti, touché au genou droit, est également forfait.

Côté prolongation de contrat de Mbappé, les négociations sont moins avancées qu'avec "Ney", mais Paris espère toujours conserver son joyau, dont le bail expire dans un an.

Hors terrain, le PSG continue de progresser en notoriété. Il a annoncé être entré dans le top 50 des franchises de sport les plus valorisées au monde, avec la plus forte progression à ce classement depuis cinq ans, devant les Los Angeles Rams (NFL, football américain) et Liverpool.

Le club a également annoncé cette semaine un partenariat avec Prince Estate, qui valorise l'héritage du musicien décédé il y a cinq ans. Un vinyle de son concert au Parc des Princes ou des vêtements griffés PSG et Prince sont également produits.

La notoriété du club progresse, mais Paris a surtout besoin de titres pour le confirmer sur la pelouse...