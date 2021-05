Lassé par le laxisme, Mbaye Leye resserre la vis au Standard et écarte Mehdi Carcela

Le Standard va commencer à resserrer la vis sur la discipline. C'est l'entraîneur Mbaye Leye lui-même qui l'a annoncé après avoir, à la surprise générale, écarté plusieurs joueurs importants lors du match contre La Gantoise. Une rencontre gagnée par les Liégeois (2-1).

Interrogé en fin de match, Leye a annoncé les mises à l'écart de Mehdi Carcela et William Balikwisha, victimes d'un nouveau code de conduite. “Concernant Maxime, c’est un choix sportif compte tenu de ce qui se passe. Pour Mehdi, même s’il n’avait pas été suspendu, il n’aurait pas été repris. Mehdi est écarté, il s’entraîne seul et ce sera encore le cas toute la semaine", a déclaré Leye.

Il a ensuite justifié ses choix et clairement affiché son intention de renforcer la discipline de son vestiaire. "On dit souvent qu’on laisse tout passer au Standard mais c’est terminé. Maintenant, si tu arrives en retard, tu vas t’entraîner tout seul dans ton coin. C’est pareil pour William Balikwisha. Si tu parles mal à mon assistant, c’est comme si tu me parlais mal à moi. Maintenant, si tu n’as pas le bon comportement, si tu n’as pas de discipline, tu t’entraînes tout seul", a-t-il détaillé, faisant référence à un conflit entre Balikwisha et son assistant, à qui il avait répondu après une remarque lors d'un match amical.

Les joueurs sont prévenus !