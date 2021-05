Un coéquipier de Romelu Lukaku tacle Manchester United: "Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont vendu"

Romelu Lukaku semble faire l'unanimité du côté de l'Inter Milan. Le Diable Rouge y a déjà inscrit 61 buts depuis son arrivée et est l'un des grands artisans du titre obtenu cette saison en Serie A, le premier depuis de longues années du côté interiste.

Si un homme s'en réjouit, c'est Ashley Young. L'Anglais a déjà côtoyé Lukaku à Manchester United et savoure son niveau actuel à Milan, où ils se sont retrouvés. Visiblement séduit, il a d'ailleurs reproché à Manchester United de l'avoir laissé filer. "Je l'avais déjà dit à l'époque que je ne comprenais pas pourquoi ils avaient vendu Romelu", a lâché le joueur anglais à Sky Sports. "Que cette décision ait été prise rapidement ou non, Romelu a prouvé depuis qu'ils ont eu tort. Il a travaillé incroyablement dur. On disait qu'il était en surpoids et ne pouvait pas faire ceci ou cela. Il a battu record sur record et est entré dans l'histoire en Italie. En Premier League, je le trouvais déjà fantastique et c'était le bon choix pour lui. Il mérite tous les éloges qu'il reçoit", a-t-il poursuivi.

Il est vrai que depuis lors, Lukaku n'a fait que des heureux à Milan.