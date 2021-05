Italie: l'Atalanta se balade à Parme et récupère la 2e place

L'Atalanta Bergame s'est largement imposée sur le terrain du condamné Parme (5-2) dimanche lors de la 35e journée de Serie A pour reprendre la deuxième place du classement chipée samedi par Naples.

Les Bergamasques vont pouvoir regarder sereinement l'affrontement en soirée entre la Juventus (4e) et Milan (5e), deux de leurs rivaux dans la bataille pour le Top 4 synonyme de Ligue des champions la saison prochaine.

"Il manque deux semaines, il peut se passer encore beaucoup de choses", a toutefois voulu rester prudent l'entraîneur Gian Piero Gasperini, sur Sky Sport.

Comment souvent, l'Atalanta a fait pleuvoir les buts. Les artificiers du jour sont l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, l'homme en forme de la "Dea" (cinq buts et sept passes décisives sur les huit derniers matches), l'Italien Matteo Pessina, l'inévitable Colombien Luis Muriel, auteur d'un doublé et désormais à 21 buts cette saison, et le Russe Alekseï Miranchuk.

"Marquer plus de 20 buts c'est beaucoup pour moi, mais il reste des matches", a souri Muriel, gourmand, en assurant que l'équipe "voulait la deuxième place".

Dans le bas du classement, Cagliari est sorti vainqueur du duel bouillant pour le maintien contre Benevento.

Les Sardes sont allés gagner 3-1 en Campanie et prennent la 16e place avec quatre points d'avance sur leur adversaire du jour qui reste 18e et premier relégable.

Chez les dirigeants du Benevento, le penalty accordé dans les dernières minutes, puis refusé après intervention de la VAR, qui aurait permis de revenir à 2-2, est particulièrement mal passé: très remonté devant les caméras, le président Oreste Vigorito a fustigé une décision visant selon lui à "tuer les équipes du sud".

En début d'après-midi, Sassuolo (8e) a entretenu ses rêves de qualification européenne en s'imposant sur le terrain du Genoa (2-1) grâce à Giacomo Raspadori et Domenico Berardi, auteur de son 16e but de la saison.

Les hommes de Roberto De Zerbi (8e) restent ainsi à deux points de la septième place que la Roma ne compte toutefois pas lâcher: les Giallorossi ont fait exploser en seconde période la fragile défense de la lanterne rouge Crotone (5-0), grâce à des doublés de Borja Mayoral et Lorenzo Pellegrini et le premier but depuis plus de trois mois d'Henrikh Mkhitaryan.

A défaut d'une qualification en C1, hors de portée, Paulo Fonseca va au moins essayer de sauver une place en Ligue Europa Conférence pour son successeur sur le banc, José Mourinho.