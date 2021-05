Les Belges à l'étranger - Une déviation d'Hazard sauve le Real contre Séville

(Belga) Le Real Madrid a été tenu en échec 2-2 par Séville, dimanche, lors de la 35e journée du championnat d'Espagne, manquant l'occasion de prendre la tête du classement. Monté au jeu, Eden Hazard, en déviant du talon une frappe de Toni Kroos, a sauvé le Real en toute fin de match. A trois journées de la fin, le Real reste à deux points de l'Atlético Madrid et à égalité avec Barcelone.

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois dans les buts, pensait prendre l'avantage dès la 12e minute lorsque Karim Benzema trompait Bono, mais l'arbitre Juan Martinez Munuera annulait après intervention du VAR pour un hors-jeu d'Alvaro Odriozola. Séville ouvrait le grâce à Fernando, qui trompait Courtois du gauche après une remise de la tête d'Ivan Rakitic (22e). La réaction du Real passait par Benzema, Bono détournait sa tentative (31e). Servi par Toni Kroos, Marco Asensio égalisait d'une frappe en un temps du gauche au terme d'une action initiée par une récupération de balle de Benzema dans l'entrejeu (67e). A un quart d'heure du terme, l'arbitre Munuera accordait un penalty au Real pour une faute du gardien Bono sur Benzema, au terme d'un contre rondement mené. Mais, appelé par le VAR, il constatait qu'au départ de l'action, Eder Militao avait touché le ballon de la main. Des onze mètres, Ivan Rakitic prenait Courtois à contrepied (78e). Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real, faisait alors monter Eden Hazard à la place de Vinicius (79e). Dans les arrêts de jeu, Hazard se trouvait sur la trajectoire d'un tir des 20 mètres de Toni Kroos et déviait le ballon, du talon, dans le but (90e+5). Sur la dernière action du match, Casemiro manquait de peu le cadre (90e+6). Au classement, le Real (75 points) manque l'occasion de prendre la tête, restant à deux points de l'Atlético, leader, et à égalité avec Barcelone, troisième. Séville (71 points) occupe la quatrième position (Belga)