"La chance sourit enfin", "Le miracle s'est produit": Eden Hazard a visiblement rassuré la presse espagnole

Eden Hazard, critiqué la semaine dernière après sa rencontre contre Chelsea et ses rires avec d'anciens coéquipiers, est de nouveau en une de la presse espagnole. Mais cette fois, pour le féliciter, lui qui a offert une égalisation miraculeuse dans le temps additionnel.

Eden Hazard et la presse espagnole, épisode 10.458. Le Diable Rouge était ciblé par tous les médias nationaux cette semaine après sa rencontre décevante face à Chelsea. Ses rires en fin de match avec d'anciens coéquipiers avaient encore terni son image, certains demandant même à ce que le Real Madrid s'en sépare dès l'été prochain.

Mais Eden avait visiblement d'autres plans. Hier soir, face à Séville, il a sauvé les siens en ne jouant que 17 minutes. Alors que les Andalous avaient pris les commandes sur un penalty, Hazard était monté pour faire la différence et permettre à son club de croire encore au titre.

Et c'est ce qu'il a fait, en égalisant dans le temps additionnel en déviant un envoi de Toni Kroos. De quoi régaler la presse espagnole, qui a brutalement changé de ton. "La chance sourit enfin à Hazard", titre même Marca. "Le miracle s'est produit. Eden Hazard, monté pour apporter des débordements et de la fantaisie à l'attaque madrilène, était au bon endroit. Madrid poussait sans beaucoup d'idées claires. Eden Hazard aurait pu marquer mais il loupait son contrôle. C'est le reflet fidèle de sa saison, n'arrivant pas à trouver la solution pour le Real. Après, il a touché légèrement le ballon et l'a dévié juste assez pour induire Bono en erreur. Enfin la chance sourit au Belge", écrit ensuite le quotidien.

Du côté de AS, on souligne la bonne mentalité du Belge dans cette rencontre. "En quittant le banc, Asensio et Hazard se sont mis en évidence. Hazard était différent. Zidane ne lui a donné que 17 minutes. Il a réussi ses neufs passes et a perdu deux fois le ballon. Mais il a finalement eu ce qui lui manquait: la chance. La chance de dévier le tir de Kroos tout en étant au duel avec Diego Carlos, de sorte à ce que Bono ne puisse pas intervenir. Son but donne de l'espoir à Madrid qui peut encore croire au titre. Hazard était sur le banc après les rires qui ont suivi la rencontre contre Chelsea. Avec son but, il redonne une meilleure image aux supporters de Madrid", conclut le journal.

Des propos qui tranchent nettement avec les critiques virulentes de la semaine dernière. Reste à séduire davantage encore lors des trois derniers matchs de championnat.