230 millions d'euros de perdus: les fans de Manchester United sont en train de plomber le club

Le club de Manchester United continue d'être au cœur d'un énorme mouvement de colère. Les supporters demandent la démission du président et sont prêts à tout pour l'obtenir.

Les supporters de Manchester United ne lâcheront rien. Depuis l'annonce du club de son souhait d'intégrer la Super League, les fans sont en colère. Ils l'avaient exprimé par une invasion de la pelouse à Old Trafford, provoquant le report du match contre Liverpool. Mais ils n'ont rien lâché depuis. Leur objectif: obtenir la démission de la famille Glazer, co-propriétaire des Red Devils.

En effet, le Times annonce qu'un courrier a déjà été envoyé à tous les sponsors du club. La demande est inattendue, puisque les fans veulent qu'ils coupent les ponts et ne financent plus Manchester United. S'ils refusent, ils sont alors ciblés par un flot de critiques sur des sites de réputation digitale. Ainsi, TeamViewer, par exemple, a vu ses notes chuter sur TrustPilot, ce qui nuit grandement à la réputation de la marque, qui va investir 250 millions d'euros pour devenir le sponsor maillot.

Ces agissements ont des impacts concrets. En effet, The Hut Group avait trouvé un accord pour devenir visible sur les tenues d'entraînement du club. Coût total: 230 millions d'euros. Mais devant les menaces et le chaos, la marque a décidé de ne pas signer le contrat et de renoncer à ce projet.

La pression continue de monter.