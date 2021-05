Ligotés pendant leur cambriolage: la famille d'un joueur du PSV a vécu l'enfer

La famille d'Eran Zahavi, attaquant israélien du PSV Eindhoven, a été victime dimanche d'un cambriolage à main armée. L'épouse et les enfants de Zahavi ont été ligotés, avec du ruban adhésif sur la bouche. "Un événement très désagréable qui va bien au-delà d'un cambriolage et d'un vol normal", a écrit sur Instagram le joueur.

L'épouse de l'attaquant et leurs quatre enfants ont été ligotés lors du cambriolage de leur maison à Amsterdam dimanche après-midi. Sa femme a également été menacée avec une arme à feu. Les deux voleurs sont partis avec plusieurs effets personnels et de l'argent liquide, a déclaré la police. Les victimes n'ont pas été blessées, mais le vol a été violent et traumatisant pour toutes les personnes impliquées, a déclaré la police.

L'aide aux victimes a été appelée pour soutenir la famille. Eran Zahavi se trouvait à Tilburg au moment du cambriolage pour affronter Willem II avec le PSV. Après avoir appris la nouvelle, l'attaquant israélien est immédiatement rentré à Amsterdam auprès de sa femme et de ses enfants