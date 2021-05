WTA Rome - 3h51, le plus long match de l'année

(Belga) L'Espagnole Sara Sorribes Tormo a battu l'Italienne Camila Giorgi au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 de Rome lundi, en trois sets, 7-6 (7/4), 6-7 (7/9), 7-5 en 3 heures et 51 minutes de jeu, soit le plus long match de l'année, a confirmé la WTA.

C'est aussi le 6e match le plus long du circuit féminin dans l'ère Open. Sara Sorribes Tormo, 24 ans, 51e mondiale, qui a sauvé trois balles de premier set et est revenu de 0-4 dans le 3e, a finalement écarté de sa route l'Italienne de 29 ans, 83e mondiale, pour rencontrer au tour suivant la Biélorusse Aryna Sabalenka, 4e mondiale, 22 ans, victorieuse du tournoi de Madrid dimanche en s'offrant la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty. Elise Mertens, nouvelle numéro 1 mondiale en double et 14e en simple, doit affronter mardi à Rome la Russe Veronika Kudermetova, 28e mondiale. La numéro 1 belge sera aussi engagée en double, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, numéro 2 mondiale en double que Mertens vient de détrôner. (Belga)