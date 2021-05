Felice Mazzu prolonge à l'Union Saint-Gilloise

Felice Mazzu sera toujours bien l'entraîneur de l'Union St-Gilloise en division 1A la saison prochaine. Le technicien, artisan du retour des Unionistes au sein de l'élite, l'a confirmé mardi dans un message adressé aux supporters.

"A tous les Unionistes, je voulais simplement dire que je prolonge l'aventure à l'Union, je suis très heureux, très content et surtout impatient de vous revoir au stade", a déclaré Felice Mazzu qui a mené l'Union en D1, un événement attendu au Parc Duden depuis 1973.

Après une expérience manquée à Genk, l'ancien homme fort de Charleroi avait rejoint l'Union au début de la saison où il avait signé un contrat d'un an, avec option pour un an de plus.

Il s'agit d'un "contrat d'une durée indéterminée", nous fait savoir l'Union.