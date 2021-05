Virgil van Dijk renonce à l'Euro 2020 avec les Pays-Bas

Le défenseur international néerlandais Virgil van Dijk, qui se remet d'une grave blessure à un genou, a choisi de renoncer à l'Euro (11 juin-11 juillet) avec les Pays-Bas.

Le défenseur Virgil van Dijk, pilier de la sélection néerlandaise qui se remet d'une grave blessure à un genou, a choisi de renoncer à l'Euro (11 juin-11 juillet) et préfère continuer sa convalescence en vue de la prochaine saison avec Liverpool, a-t-il annoncé mercredi.

"Je sens physiquement que c'est une bonne décision de décider de ne pas aller à l'Euro et de mener la dernière phase de ma convalescence pendant l'intersaison. Donc je me focalise complètement sur la pré-saison en club et c'est un objectif réaliste", a-t-il déclaré dans une interview diffusée sur le site internet de son club.

"C'est difficile mais je suis apaisé, a-t-il ajouté.

Le solide défenseur central néerlandais (29 ans, 38 sélections), élu meilleur joueur UEFA de la saison 2018-2019, avait subi en octobre une opération aux ligaments du genou droit, endommagés après un tacle adverse lors du derby contre Everton (2-2).

Cette grave blessure avait d'ores et déjà compromis sa saison avec Liverpool mais un espoir demeurait de voir Van Dijk remis sur pied avant l'été et disputer l'Euro avec sa sélection.

Un espoir douché par l'intéressé lui-même mercredi.

"Dégoûté"

"Je suis vraiment dégoûté de ne pas aller à l'Euro mais c'est la bonne décision pour l'instant et, j'espère, pour le futur", a-t-il fait valoir, tout en assurant que sa convalescence se passait bien.

"Il y a sept mois, je me suis blessé et la route a été très, très longue. J'ai dû prendre les choses pas après pas. Les choses se sont bien passées, je n'ai pas eu de vrai contretemps, j'ai bien progressé", a commenté le vainqueur de la Ligue des champions 2019 avec Liverpool.

La saison 2021-2022 de Premier League est censée reprendre le week-end du 14 août.

En attendant, cette absence est un coup dur pour les Pays-Bas, dont il était l'un des piliers défensifs. Avec Van Dijk en charnière centrale, la sélection "Oranje" a par exemple atteint la finale de la Ligue des nations en 2019, perdue face au Portugal (1-0).

L'équipe néerlandaise, qui jouera ses trois premiers matches à domicile à Amsterdam dans le cadre de ce format paneuropéen organisé dans 11 pays, entrera en lice le 13 juin contre l'Ukraine dans le groupe C.

A l'instar des Pays-Bas, les grandes nations sont peu à peu rattrapées par la saison à rallonge qui use les corps des joueurs, très sollicités avant le coup d'envoi du Championnat d'Europe le 11 juin à Rome.

Mardi, le PSG a annoncé que son milieu Marco Verratti serait indisponible quatre à six semaines, laissant planer l'incertitude sur la présence de l'Italien à l'Euro. Et en Espagne, le prodige barcelonais Ansu Fati (18 ans), également victime d'une grave blessure à un genou, est très incertain pour le grand rendez-vous européen.