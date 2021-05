Mercato: Kylian Mbappé est le footballeur le plus cher du monde, Kevin De Bruyne 7e

Évalué à 189 millions d'euros par le cabinet d'audit KPMG, Kylian Mbappé est le footballeur possédant la valeur marchande la plus importante au monde. Le Diable Rouge Kevin De Bruyne est 7e de ce classement.

Kylian Mbappé est le footballeur possédant la valeur marchande la plus importante au monde.

D'après le cabinet d'audit KPMG, le joueur du Paris Saint-Germain vaut 189 millions d'euros. C'est quatre de plus que lors de la dernière évaluation, en février.

Le Français de 22 ans devance le Norvégien du Borussia Dortmund Erling Braut Haaland (131 M€), classé 11e il y a trois mois et qui ne valait "que" 110 millions, et l'Anglais de Tottenham Harry Kane (127 M€). Le Top 5 est complété par les Anglais Marcus Rashford (121 M€) et Raheem Sterling (119 M€).

Alors qu'il n'avait pas encore prolongé son contrat au PSG, ce qui lui aurait valu quelques millions en plus, Neymar se classe 6e (116 M€) devant le Diable Rouge Kevin De Bruyne (113 M€).

Voici le Top 10:

1) Kylian Mbappé, PSG - 189 millions d'euros

2) Erling Haaland, Dortmund - 131 millions d'euros

3) Harry Kane, Tottenham - 127 millions d'euros

4) Marcus Rashford, Manchester United - 121 millions d'euros

5) Raheem Sterling, Manchester City - 119 millions d'euros

6) Neymar, PSG - 116 millions d'euros

7) Kevin De Bruyne, Manchester City - 113 millions d'euros

8) Jadon Sancho, Dortmund - 110 millions d'euros

= Mohamed Salah, Liverpool - 110 millions d'euros

= Trent Alexander Arnold, Liverpool - 110 millions d'euros



© www.footballbenchmark.com