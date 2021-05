La Premier League prolonge son contrat avec les télévisions

(Belga) Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video et BBC Sport ont accepté la proposition de poursuivre le contrat en cours avec la Premier League concernant les droits télévisés pour trois années supplémentaires.

L'accord a été approuvé par les clubs de Premier League et s'appliquera de 2022 à 2025. "La Premier League tient à exprimer sa gratitude à ses partenaires de diffusion pour leur engagement continu envers la Premier League et leur soutien à la pyramide du football", a déclaré, jeudi, le directeur général de la Premier League Richard Masters. Le montant de l'accord n'a pas été confirmé, mais le précédent contrat domestique pour la Premier League, pour la période 2018-2021, était estimé entre 4,5 milliards et 5 milliards de livres sterling (entre 5,23 et 5,82 milliards de dollars). "Le Covid-19 a eu un impact significatif sur le football, et renouveler avec les diffuseurs britanniques réduira l'incertitude, générera de la stabilité et promouvra la confiance au sein de la pyramide du football", a ajouté Masters. "Nous savons que, une fois conclu, il aura un impact positif sur toute l'industrie, les emplois et les recettes fiscales et nous permettra d'augmenter nos engagements financiers solidaires et communautaires actuels pour les quatre prochaines années, même si nous n'avons pas encore compris tout l'impact de la pandémie. Il arrive à un moment important et nous permettra de planifier l'avenir avec plus de sécurité dans un contexte économique plus stable."