Romelu Lukaku fête son anniversaire dans un hôtel à Milan: la police intervient en pleine nuit

Romelu Lukaku et trois de ses équipiers ont participé à une fête organisée dans un hôtel de Milan pour célébrer l'anniversaire du Diable Rouge, interrompue par les carabiniers. Ils ont dès lors écopé d'une amende. Différents médias italiens ont rapporté l'information jeudi.



Après le match contre la Roma, gagné 3-1 mercredi, Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic et Ashley Young se sont rendus dans un hôtel de Milan, The Square Milano Duomo, pour fêter le 28e anniversaire du Diable Rouge.

L'entourage de Lukaku a précisé à Sky Sport Italia que le Diable Rouge est sorti avec des amis pour son anniversaire, mais n'a pas organisé la fête. Une information anonyme est parvenue à la police qui a fait une descente dans l'hôtel à 3h du matin, découvrant 24 personnes au total, dont le directeur du restaurant de l'établissement. Toutes les personnes assistant à cette fête ont écopé d'une amende pour violation des normes sur la lutte contre le Covid-19.