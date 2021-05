La finale de la Ligue des Champions déplacées d'Istanbul à Porto

(Belga) La finale de la Ligue des Champions de football entre Manchester City et Chelsea se jouera le 29 mai à Porto et non à Istanbul, comme prévu initialement. L'UEFA a confirmé jeudi le changement.

"A la suite de la décision du gouvernement britannique de placer la Turquie sur liste rouge des destinations de voyage, organiser la finale là aurait signifié qu'aucun des supporters locaux des clubs n'auraient pu faire le voyage pour assister au match", a expliqué l'UEFA. "Après un an où les supporters ont été tenus à l'extérieur des stades, l'UEFA a estimé que tout devait être fait pour que les supporters des deux équipes finalistes puissent assister au match." La finale se jouera devant 6.000 spectateurs, a encore précisé l'UEFA. (Belga)