Pro League : troisième défaite pour le Standard, bon dernier des play-offs 2

Les Liégeois connaissaient un début de rencontre compliqué et étaient menés au score peu avant le quart d'heure. Sur un centre de Nikola Storm, Arnaud Bodart, le portier liégeois, repoussait le ballon sur son défenseur Nicolas Gavory et le cuir terminait sa course dans le but (14e). Après ce but, le Standard se montrait le plus entreprenant mais ne parvenait pas à se montrer précis à l'image des tentatives manquées de Muleka et Klauss, alignés côte à côte à la pointe de l'attaque liégeoise. Les troupes de Mbaye Leye débutaient la seconde période comme la première et Malines doublait la mise via Nikola Storm (54e).

Dos au mur, les 'Rouches' ne lâchaient pas prise et réduisait le score via Konstantinos Laifis qui déviait une frappe de Nicolas Raskin (68e). Dans la foulée, les Malinois étaient réduits à dix pour une intervention trop musclée de Thibaut Peyre sur Michel-Ange Balikwisha (69e). Le Standard poussait pour revenir et Mbaye Leye relançait Zinho Vanheusden qui fêtait son grand retour après sa grave blessure au genou le 1er novembre dernier. Seulement, les Liégeois ne parvenaient pas à inquiéter Yannick Thoelen, le portier malinois, et concédait une deuxième défaite dans ces playoffs. Au classement, Malines prend la tête des Europe Playoffs pour l'Europe devant Ostende (30), La Gantoise (29) et le Standard (28).