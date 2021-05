Qualifications olympiques de kayak - Le duo Artuur Peters-Bram Sikkens, 8e de la finale du K2 1.000m, n'ira pas aux JO de Tokyo

(Belga) Artuur Peters et Bram Sikkens ne sont pas parvenus à se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo dans leur discipline du K2 sur 1.000 mètres, jeudi soir à Szeged, en Hongrie. En finale A de la régate de qualification européenne, les anciens champions d'Europe espoirs ont terminé 8e à plus de 12 secondes des vainqueurs hongrois. Seule l'équipe gagnante décrochait son billet pour les JO. Peters devra donc se contenter du K1 sur 1.000m à Tokyo, une épreuve pour laquelle le Limbourgeois s'est brillamment qualifié en matinée en remportant la finale.

Déjà en difficulté lors des séries (5e), mais gardant néanmoins espoir après leur 2e place en demi-finale, le duo belge a connu un mauvais départ. Dernier et 9e après 250 mètres, Peters et Sikkens, ont remonté deux places avant les 750 mètres, avant de se relâcher sur la fin et boucler la distance en 3:34.12. La victoire et le billet olympique est allé à l'équipe hongroise d'Adam Varga et Kornel Beke, victorieuse en 3:21.96. Dans le clan belge, la régate de qualification européenne olympique se termine néanmoins de manière positive avec le ticket pour Tokyo décroché jeudi matin par Artuur Peters en K1 sur 1.000m. Grâce à sa victoire en finale, le sociétaire de Neerpelt aura la chance de vivre ses 2e Jeux Olympiques dans un peu plus de 2 mois, où il rejoindra sa soeur Hermien, qui associée à Lize Broekx, en K2 sur 500m, était déjà assurée de participer aux JO. Troisième et dernier Belge présent à Szeged, Jonathan Delombaerde a lui été éliminé mercredi en demi-finales du K1 sur 200m. Le kayakiste d'Harelbeke, 27 ans, a pris la 7e place de sa demie alors que seuls les trois premiers se qualifiaient pour la finale, où 2 places olympiques étaient en jeu. Il lui restera une dernière chance dans une semaine, les 20 et 21 mai, à Barbaul, en Russie, mais plus compliquée encore puisqu'il s'agira des régates de qualification olympique mondiale. (Belga)