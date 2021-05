Espagne: le Real Madrid corrige Grenade 4-1 et reste en lice pour le titre

Le Real Madrid a maîtrisé Grenade 4-1 jeudi en clôture de la 36e journée de Liga, et reste en lice pour le titre, 2e au classement à deux petits points du leader, l'Atlético Madrid (1er, 80 pts).

Les hommes de Zinédine Zidane ont ouvert le score par Luka Modric (17e) et Rodrygo (45e+1). Jorge Molina, du haut de ses 39 ans, a réduit l'écart (71e), mais son but a immédiatement été annulé par les répliques d'Alvaro Odriozola (75e) et Karim Benzema (76e), sur deux erreurs du portier andalou Rui Silva.