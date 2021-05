Espagne: le Real brille et croit toujours au titre grâce au pari gagnant de Zidane

Le Real Madrid a corrigé Grenade 4-1 jeudi en clôture de la 36e journée de Liga grâce aux jeunes pépites lancées par Zinédine Zidane, et reste en lice pour le titre, 2e au classement à deux petits points de l'Atlético Madrid (80 pts).

Les hommes de Zinédine Zidane ont ouvert le score par Luka Modric (17e) et Rodrygo (45e+1). Jorge Molina, du haut de ses 39 ans, a réduit l'écart (71e), mais son but a immédiatement été annulé par les répliques d'Alvaro Odriozola (75e) et Karim Benzema (76e), sur deux erreurs du portier andalou Rui Silva.

Pari gagnant: alors que le Real Madrid jouait sa peau dans la course au titre à Grenade, après le succès étriqué de l'Atlético Madrid la veille face à la Real Sociedad (2-1) qui a mis la pression sur ses épaules, Zidane a surpris tout le monde en alignant un onze particulièrement inexpérimenté, mais étincelant.

- "Tout m'a plu" -

Certes, les vieux grognards Casemiro, Modric et Karim Benzema étaient là pour encadrer les fraîches pépites de Zizou: Marvin Park (20 ans), Miguel Gutierrez (19 ans), et les jeunes Brésiliens Vinicius (20 ans) et Rodrygo (20 ans).

Si l'on ajoute Fede Valverde (22 ans) et Eder Militao (23 ans), la moyenne d'âge du onze de Zidane était d'à peine 25 ans.

"Tout m'a plu. Pas seulement les buts. On a aussi très bien joué défensivement, on est très bien entrés dans le match. Miguel, Marvin, ils ont tous fait un bon match, sérieux, dès le début. Ca montre le caractère de cette équipe. Il reste deux matches, on va tout donner jusqu'au bout", a promis Zidane en conférence de presse d'après-match.

Gutierrez a illuminé le match avec son service parfait par-dessus le rideau andalou pour Modric sur le premier but, et Rodrygo, en fin de première période, a récupéré un ballon près de la ligne médiane, puis a terminé sa course sur l'aile droite en envoyant le ballon dans le petit filet de Rui Silva.

- "RevoluZZion" -

Une grande "RevoluZZion", comme l'a vite baptisée la presse espagnole jeudi soir, où Zidane a osé laisser au repos des stars comme Toni Kroos et Eden Hazard pour lancer des jeunes. Et une manière, aussi, de solutionner les nombreux absents sur blessure, notamment en défense: Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Ferland Mendy, entre autres.

Malgré une deuxième période un peu plus austère, Zidane n'a pas eu le temps de s'inquiéter: Odriozola et Benzema ont rapidement réduit à néant les naissants espoirs des joueurs de Grenade après le but de Molina, pour sceller le succès merengue.

Grâce à cette victoire, les Madrilènes enterrent quasi-définitivement les derniers espoirs de titre du Barça et du Séville FC, et reviennent sur les talons de l'Atlético Madrid.

Il faudra donc patienter au moins jusqu'au multiplex de la 37e et avant-dernière journée de championnat, dimanche, pour peut-être couronner le nouveau champion d'Espagne, dans cet haletant sprint final de la Liga la plus serrée et passionnante depuis de nombreuses années.