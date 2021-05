Tour d'Europe des stades: dernière chance pour la Juventus, Lewandowski en quête du record

La Juventus joue samedi un match crucial contre l'Inter Milan, qui peut le priver de Ligue des champions, affiche d'un week-end européen qui verra aussi l'attaquant du Bayern Robert Lewandowski tenter de détrôner Gerd Müller.

- Allemagne: l'attraction Lewandowski -

Tous les regards seront braqués samedi (15h30) sur Robert Lewandowski, qui n'a besoin que d'un but lors du déplacement de Munich à Fribourg pour égaler le plus mythique des records de la Bundesliga: les 40 buts en une saison inscrits en 1971-72 par le "Bomber" Gerd Müller, déjà sous le maillot du Bayern.

Les statistiques plaident la cause du Polonais, auteur de 39 réalisations en 27 matches joués: il a marqué au moins une fois lors des quatre dernières confrontations contre Fribourg, et toujours avant la 24e minute!

A deux journées de la fin, l'intérêt se portera aussi sur la lutte pour la Ligue des champions. Le Bayern, déjà champion (74 pts), et son dauphin Leipzig (64 pts) étant déjà assurés de leur ticket, il reste deux places à attribuer entre Wolfsburg (60 pts), Dortmund (58 pts) et Francfort (57 pts).

Wolfsburg est le mieux placé mais un déplacement plus que périlleux l'attend dimanche à Leipzig (20h30). Le même jour, Dortmund, vainqueur de la Coupe d'Allemagne contre Leipzig (4-1) jeudi, se rend à Mayence (18h00) et, la veille (samedi 15h30), Francfort voyage à Schalke, lanterne rouge et seule équipe déjà reléguée en deuxième division.

- Espagne: balle de break pour l'Atlético -

En Espagne, la course au titre bat son plein: alors que le Barça (3e, 76 pts) a probablement renoncé au sacre en concédant le nul 3-3 à Levante mardi, les deux rivaux madrilènes se livreront une bataille à distance lors du multiplex de la 37e et avant-dernière journée de Liga, dimanche (18h30).

L'Atlético Madrid, toujours leader (80 pts), reçoit Osasuna, tandis que le Real Madrid (2e, 78 pts) va devoir négocier un déplacement périlleux sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Le Barça, pour sa part, reçoit le Celta Vigo.

A noter également l'alléchante affiche de haut de tableau entre le Villarreal d'Unai Emery et le Séville FC de Julen Lopetegui.

Par ailleurs, quatre équipes se tiennent en trois points dans la zone rouge: Eibar (20e, 30 pts), Elche (19e, 30 pts), Valladolid (18e, 31 pts) et Huesca (17e, 33 pts) joueront pour leur maintien.

- Angleterre: dernière chance pour la C1 -

Manchester City ayant été sacré mardi, le suspense en Premier League se reporte sur la course à la Ligue des champions, pour la 36e journée de vendredi à dimanche.

Leicester City (3e, 66 pts, un match en plus) et Chelsea (4e, 64 pts, un match en plus) s'affrontent samedi en finale de Coupe d'Angleterre. C'est donc à leurs poursuivants de jouer.

Après sa belle victoire à Manchester United (4-2) jeudi soir, Liverpool (5e) est revenu à 4 longueurs des Blues avant de se rendre dimanche (17h30) à West Bromwich, déjà condamné.

West Ham (6e, 58 pts) doit l'emporter à Brighton, assuré de son maintien, samedi (21h00) s'il ne veut pas faire une croix sur ses rêves d'Europe.

Le dernier prétendant est Tottenham (7e, 56 pts). Il faudrait presque un miracle pour que les Spurs jouent la Ligue des champions l'an prochain, mais pour le moment, il s'agira de prendre le meilleur sur Wolverhamtpon, dimanche (15h05).

- Italie: Atalanta et Milan touchent au but

Encore une victoire et le billet pour la Ligue des champions sera en poche, avant même la dernière journée, pour l'Atalanta Bergame (2e) et l'AC Milan (3e), qui affrontent respectivement le Genoa (14e) et Cagliari (15e).

La "Dea" comme les Rossoneri comptent en effet trois points d'avance (75 pts) sur la Juventus (5e, 72 pts). En cas de victoire, ils pourraient alors aborder plus sereinement leur face à face qui conclura la saison le 23 mai.

L'équipe d'Andrea Pirlo, à un point de la 4e place actuellement détenue par Naples, est pour sa part condamnée à la victoire dans le choc contre l'Inter Milan d'Antonio Conte, qui vient de lui ravir le scudetto après neuf titres consécutifs.

Une défaite samedi (18h00) contre les Nerazzurri mettrait en effet la Juve hors course pour la Ligue des champions si Naples s'impose dimanche (12h30) sur la pelouse de la Fiorentina (13e).

"Ce n'était pas simple de relever la tête (après la déroute 0-3 contre Milan dimanche dernier), mais nous sommes encore là, vivants, on se battra jusqu'au bout", a assuré Pirlo mercredi après la victoire contre Sassuolo (3-1).

