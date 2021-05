L'UEFA dévoile "We Are The People", l'hymne de l'Euro 2020 (vidéo)

L'UEFA a dévoilé jeudi soir l'hymne de l'Euro 2020.

Cette musique a été composée par le DJ néerlandais Martin Garrix en collaboration avec Bono, le leader du mythique groupe rock irlandais U2, et le musicien irlandais The Edge.

La chanson, qui s'appelle "We Are The People" et dure 3'40'', se veut fédérateur.

L'hymne de l'Euro 2016 en France avait été produit par le DJ David Guetta.